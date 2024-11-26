Беспрецедентные скидки на российские электромобили Evolute: сколько они стоят теперь?

Компания Evolute из России внезапно снизила цены на все свои модели, за исключением гибридного кроссовера i-Space. Согласно информации портала «Автоновости дня», скидки составили от 200 до 745 тысяч рублей, что равно 7,3-19,3%.

Так, стоимость электрического седана Evolute i-Pro уменьшилась на 200 тысяч рублей, что составило общую скидку в 300 тысяч рублей. Электрические кроссоверы i-Joy и i-Sky подешевели на 740 тысяч рублей, их новые цены составляют 895 тысяч и 1 миллион 205 тысяч рублей соответственно, в то время как цена на электрокроссовер i-Jet снизилась на 745 тысяч рублей и теперь составляет 855 тысяч рублей.

Фото: Автоновости Дня

После скидок цены Evolute i-Pro, Evolute i-Joy, Evolute i-Sky и Evolute i-Jet выглядят следующим образом:

Модель Цена Скидка Evolute i-Pro 2 550 000 руб. 300 000 руб. Evolute i-Joy 3 100 000 руб. 895 000 руб. Evolute i-Sky 3 715 000 руб. 1 205 000 руб. Evolute i-Jet 5 565 000 руб. 855 000 руб.

Электрический седан Evolute i-Pro является первой моделью бренда. Автомобиль представляет собой переработанную версию китайской модели Dongfeng Aeolus E70 и оснащен одним электромотором мощностью 163 лошадиных сил, позволяющим разгоняться до 100 км/ч за 9,5 секунды. Запас хода автомобиля от 53-киловаттного аккумулятора составляет 405 километров по циклу NEDC или 250-280 километров в реальных условиях эксплуатации.

Электрический кроссовер Evolute i-Joy оснащен электрической силовой установкой с электродвигателем мощностью 163 л.с. и батареей ёмкостью 53 киловатт-часа, что позволяет проехать до 407 километров без подзарядки по циклу NEDC.

Модель Evolute i-Sky получила более мощную электрическую установку. Этот кроссовер оснащен электродвигателем мощностью 204 л.с. и батареей на 85,9 кВт*ч, обеспечивающей запас хода до 511 километров по циклу WLTP.

Фото: Автоновости Дня

Evolute i-Jet является самым быстрым и динамичным российским электрокроссовером на данный момент. Его электрическая установка обладает мощностью 585 л.с. и крутящим моментом 940 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4 секунды. Зависит запас хода от батареи емкостью 80 кВтч и 90 кВтч — этого достаточно для 483 и 530 километров пути соответственно по циклу WLTP.

Фото: Автоновости Дня

Важно отметить, что все автомобили Evolute участвуют в государственной программе льготного автокредитования, что позволяет получить господдержку до 35% от цены, но не более 925 тысяч рублей.

Ранее в этом месяце Evolute обновила цены на гибридный кроссовер i-Space. Цены на него уменьшились на 470-761 тысячу рублей, однако прямых скидок больше не предусмотрено, что в итоге не повлияло на конечную стоимость базовой версии, а цена топовой модификации увеличилась на 91 тысячу рублей.