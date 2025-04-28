Главная Новости Макс Ферстаппен О чем уже много лет сожалеет спонсора Йоса Ферстаппена...
Новости

О чем уже много лет сожалеет спонсора Йоса Ферстаппена...

Как финансист Мишель Перридон отказался от инвестиций в Макса Ферстаппена, упустив возможность заработать миллионы. Подробности в материале.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.04.2025, 13:12·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Одним из спонсоров Йоса Ферстаппена в своё время был известный голландский финансист Мишель Перридон. На машинах Minardi в 2003 году можно было увидеть крупные логотипы его компании Trust, специализирующейся на производстве электронных компонентов.

Сейчас Мишелю Перридону 62 года. В одном из подкастов под названием The Dutch Dragons («Голландские драконы») он рассказал интересную историю, которая произошла довольно давно, но до сих пор остаётся в его памяти как момент, когда его деловое чутьё подвело.

Однажды его обратился Раймонд Вермюлен, менеджер Йоса и Макса, с предложением, на которое Перридон отказался.

«Через мою компанию я всегда спонсировал Йоса Ферстаппена, отца Макса, и это обошлось мне в миллионы, – делится Мишель Перридон. – Как-то раз его менеджер, который также управляет карьерой Макса, предложил: «Хочешь инвестировать пять миллионов? Тогда ты будешь получать 10% от всех доходов Макса до конца жизни».

На это Перридон ответил отказом, считая, что уже вложил достаточно средств в семью Ферстаппенов. «Я уже и так инвестировал в их семейство достаточно денег. В общем, допустил небольшую ошибку! (смеётся) Иногда и мы принимаем неверные решения…»

По мнению экспертов, Макс Ферстаппен зарабатывает в Red Bull Racing около 60 млн. евро в год. Слухи говорят, что в Aston Martin готовы предложить ему ещё больше. Так что у Мишеля Перридона есть над чем задуматься, даже если его состояние, по данным на 2024 год, оценивается в 384 млн. евро.

Источник

Йос Ферстаппен (12)Макс Ферстаппен (199)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация