О чем уже много лет сожалеет спонсора Йоса Ферстаппена...

Одним из спонсоров Йоса Ферстаппена в своё время был известный голландский финансист Мишель Перридон. На машинах Minardi в 2003 году можно было увидеть крупные логотипы его компании Trust, специализирующейся на производстве электронных компонентов.

Сейчас Мишелю Перридону 62 года. В одном из подкастов под названием The Dutch Dragons («Голландские драконы») он рассказал интересную историю, которая произошла довольно давно, но до сих пор остаётся в его памяти как момент, когда его деловое чутьё подвело.

Однажды его обратился Раймонд Вермюлен, менеджер Йоса и Макса, с предложением, на которое Перридон отказался.

«Через мою компанию я всегда спонсировал Йоса Ферстаппена, отца Макса, и это обошлось мне в миллионы, – делится Мишель Перридон. – Как-то раз его менеджер, который также управляет карьерой Макса, предложил: «Хочешь инвестировать пять миллионов? Тогда ты будешь получать 10% от всех доходов Макса до конца жизни».

На это Перридон ответил отказом, считая, что уже вложил достаточно средств в семью Ферстаппенов. «Я уже и так инвестировал в их семейство достаточно денег. В общем, допустил небольшую ошибку! (смеётся) Иногда и мы принимаем неверные решения…»

По мнению экспертов, Макс Ферстаппен зарабатывает в Red Bull Racing около 60 млн. евро в год. Слухи говорят, что в Aston Martin готовы предложить ему ещё больше. Так что у Мишеля Перридона есть над чем задуматься, даже если его состояние, по данным на 2024 год, оценивается в 384 млн. евро.