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В марте Ньюи начнет работать в компании Aston Martin

По последней информации, Эдриан Ньюи заключил выгодное соглашение с командой Aston Martin на сумму в 26 миллионов долларов ежегодно. Ожидается, что он приступит к исполнению обязанностей в марте 2025 года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.09.2024, 00:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

По последней информации, Эдриан Ньюи заключил выгодное соглашение с командой Aston Martin на сумму в 26 миллионов долларов ежегодно. Ожидается, что он приступит к исполнению обязанностей в марте 2025 года.

Несмотря на предложения от Ferrari, Ньюи отказался от переезда в Италию и выбрал Aston Martin.

Ранее мы сообщали о намеченной крупной пресс-конференции, запланированной на следующий вторник, 10 сентября, которая состоится на базе команды в Сильверстоуне.

Компания Aston Martin предпочла воздержаться от комментариев по этому поводу в ответ на запросы Sky Sports News.

Источник

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