Стоит ли прогревать двигатель автомобиля «Лада»: мнение АвтоВАЗа

В последнее время рекомендации по прогреву двигателя претерпевают изменения в сторону сокращения времени работы мотора на холостом ходу. Всё чаще эксперты советуют начинать движение практически сразу после запуска двигателя, мотивируя это экологическими соображениями. О том, к чему может привести отказ от привычного прогрева автомобиля, рассказали специалисты «АвтоВАЗа» на официальном канале компании в Дзене.

В «АвтоВАЗе» обратили внимание на тенденцию последних лет: автовладельцы всё меньше времени уделяют прогреву двигателя на месте, а некоторые производители прямо рекомендуют приступать к движению сразу после запуска мотора.

«Здесь прослеживается забота об экологии, то есть стремление минимизировать суммарный объём генерации отработавших газов. При этом техническая сторона (то есть безопасность деталей двигателя) уходит как бы на второй план», — подчеркнули в «АвтоВАЗе».

Однако эксперты компании предупреждают: отказ от минимального прогрева способен привести к серьёзным техническим последствиям. Среди возможных проблем — повышенный риск появления задиров на стенках цилиндров и ускоренный износ других элементов двигателя, что может привести к сокращению его срока службы.

В то же время в «АвтоВАЗе» убеждены, что решение лежит в балансе между требованиями экологии и заботой о техническом состоянии автомобиля. Специалисты рекомендуют придерживаться разумного компромисса, позволяющего минимизировать вред как для окружающей среды, так и для двигателя.

В инструкции к автомобилям LADA указано, что оптимальный минимальный срок прогрева составляет 30 секунд. Этого времени, по мнению инженеров «АвтоВАЗа», достаточно для выполнения необходимых манипуляций перед поездкой — очистки стёкол, включения обогрева и подготовки к движению, что обеспечивает надёжную эксплуатацию автомобиля на протяжении многих лет.

«Этого более чем достаточно, чтобы смахнуть снег со стёкол, включить все обогревы и настроиться на поездку — и на ближайшие годы приятной и надёжной работы вашей LADA», — отметили в компании.

Автор: Иван Бахарев