Новый Zeekr 001: 925 л.с. и запас хода 730 км — «цена восхищает»

В Китае состоялась официальная премьера обновленной версии лифтбека Zeekr 001. Новая модель получила более мощные характеристики, передовые технологии и может похвастаться ультрабыстрой зарядкой. Как отмечают источники, первые автомобили уже доставлены дилерам, что открывает возможности для знакомства с ними поклонникам электромобилей.

Несмотря на значительные усовершенствования, стоимость базовой комплектации увеличилась незначительно — всего на 123 тыс рублей. Теперь цена стартует примерно от 3 млн рублей, не учитывая возможные скидки и акции. Это предложение распространяется как на версии с одним электромотором, так и на модификации с двумя двигателями. В первом случае отдача составляет 503 лошадиных силы при батарее емкостью 103 киловатт-часа. Вторая версия демонстрирует внушительные 925 сил.

Топовые модификации с двумя электродвигателями и аккумулятором аналогичной емкости способны преодолевать от 730 до 762 километров на одном заряде. Стоимость таких вариантов приближается к 3,75 млн рублей.

Одним из ключевых новшеств стала внедренная 900-вольтовая архитектура, рассчитанная на высокие токи. Благодаря ей зарядить аккумулятор с 10% до 80% можно всего за 7 минут. Это существенно сокращает время ожидания по сравнению с аналогами: водители смогут быстро восполнить заряд и продолжить путь, не теряя времени на длительную стоянку.

Габариты Zeekr 001 остались прежними, однако внешность освежили за счет нового переднего бампера, а также модернизированных фар и фонарей. Важным обновлением стала установка пневматической подвески, позволяющей увеличить дорожный просвет до 206 миллиметров. Это решение делает автомобиль более универсальным как для легкого бездорожья, так и для уверенного движения по городским улицам с неровностями.

Таким образом, новая версия Zeekr 001 демонстрирует, что современные обновления могут сочетать в себе высокую производительность, технологичность и привлекательную стоимость.

Ранее сообщалось, что автомобили Zeekr отличаются крайне низким уровнем аварийности.

Источник: Фото — cdnstatic.rg.ru.