Toyota RAV4: возросшие возможности и увеличившаяся цена

В Соединенных Штатах подготовка к началу официальных продаж обновленного RAV4 только набирает обороты. Пятая версия эталонного кроссовера от Toyota сохраняет свой классический стиль, готовясь завоевать сердца мировой аудитории.

Хотя в дизайне не произошло кардинальных изменений, покупателям придется немного доплатить за эту японскую модель. Цена на RAV4 начинается от 29 000 долларов США (2 800 000 рублей), в то время как гибридная версия оценивается на 3 000 долларов дороже. Компания решила придерживаться своей стратегии поддержания стабильного спроса на свои ведущие модели, играя консервативно и оставляя электрокары за бортом.

Несмотря на это, интерес покупателей к RAV4 не угасает уже много лет, и это подтверждается официальной статистикой: только за текущий год на американском рынке было продано более 350 тысяч единиц этого кроссовера, удерживая для Toyota лидирующие позиции в этом сегменте за океаном.

Главной особенностью нового RAV4 является более расширенная система безопасности Safety Sense 2.5. Вся линейка этой модели оснащена системой полного привода 4WD, независимо от типа топлива. Кроме того, доступно несколько цветовых решений, что радует глаз покупателей.

Toyota традиционно уделяет особое внимание комфорту водителя внутри автомобиля, что добавляет кроссоверу дополнительные преимущества в управлении как в городских условиях, так и в долгих поездках. Согласно заявлениям производителя, новый RAV4 появится в продаже уже этой осенью, и нет сомнений, что это станет новым хитом на рынке.

На портале прежде сообщалось о сотрудничестве Toyota и Subaru над разработкой еще одного электромобиля.