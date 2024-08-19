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Rolls-Royce Phantom Scintilla ожидается в сверхлимитированном выпуске

Компания Rolls-Royce представила новую модель своего флагманского седана. Автомобиль, названный Scintilla, является особенным предложением в линейке Phantom. Название модели переводится как «Искра».
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.08.2024, 10:12·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания Rolls-Royce представила новую модель своего флагманского седана. Автомобиль, названный Scintilla, является особенным предложением в линейке Phantom. Название модели переводится как «Искра».

Дизайн кузова автомобиля поражает необычным сочетанием цветов. Белый и голубой оттенки гармонично дополняют друг друга, создавая единую композицию, не оставляющую равнодушным. Голубой цвет был выбран не просто так - он исторически связан с морским оттенком моря у берегов острова Самотраки в Греции. Этот цвет вдохновил создателей логотипа Rolls-Royce, а теперь и стал основой для новой модели.

Внутри салона автомобиля царит атмосфера роскоши. Задний диван украшен узором из почти 900 тысяч стежков, что добавляет эксклюзивности интерьеру. Особое внимание заслуживает наличие 1500 миниатюрных лампочек, распределенных по салону, включая даже пол автомобиля.

Новая модель Scintilla будет выпущена ограниченным тиражом в 10 экземпляров. И хотя все автомобили уже найдут своих владельцев, стоимость каждого из них официально не разглашается.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Тем временем, в конце 2024 года в продажу поступит внедорожник, получивший прозвище "китайский Rolls-Royce". Проект уже пользуется большой популярностью среди ценителей автомобилей марки.

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