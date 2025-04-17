Реальный расход топлива нового кроссовера Toyota за 750 тысяч рублей оказался разочарованием.

Весной 2024 года Toyota представила новинку для массового сегмента автомобилей - Urban Cruiser Taisor. Компания описывает его как доступный, экономичный и компактный внедорожник-универсал. Модель создана на базе Suzuki Grand Vitara и распространяется в развивающихся странах. Urban Cruiser Taisor пользуется популярностью у автолюбителей из-за своих компактных размеров (3995 мм) и доступной цены, начиная от 750 000 рублей.

Индийские журналисты издания «Autocarindia» принялись проводить испытания, чтобы проверить, насколько характеристики Urban Cruiser Taisor соответствуют заявленным. Они организовали тесты в реальных условиях эксплуатации и были несколько ошарашены результатами.

Фото: Carsweek.ru

В спецификациях Toyota говорится, что Urban Cruiser Taisor расходует 4,72 литра на 100 км. Однако на практике автомобиль потребляет больше топлива, чем заявлено производителем. Согласно результатам тестов, компактный кроссовер на шоссе потребляет 6 литров на 100 км, а в городском цикле даже больше - 9,2 литра. Эти данные подтверждают расхождение с указанными производителем цифрами в техническом паспорте автомобиля.

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