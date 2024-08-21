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Новый электрический внедорожник Ford - это постоянные поломки

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются владельцы нового внедорожника Ford, является низкое качество сборки и недолговечность компонентов.
А
Антон Звонкий
21.08.2024, 20:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются владельцы нового внедорожника Ford, является низкое качество сборки и недолговечность компонентов. Электроника, аккумуляторы, двигатели, система управления - все эти части автомобиля подвержены неисправностям, делая эксплуатацию машин непредсказуемой и затратной.

Представители компании Ford обещают рассмотреть все жалобы владельцев и провести тщательные проверки качества производимых автомобилей.

Однако критики утверждают, что проблемы с внедорожником Ford - результат недостаточного тестирования и плохого качества разработки, а не случайность.

В ситуации с поломками нового внедорожника Ford необходимо принять срочные меры для обеспечения безопасности и надежности автомобилей для всех их владельцев. Этот случай становится для Ford новым испытанием и напоминанием о важности тщательного контроля качества перед выпуском на рынок.

По мнению экспертов, изменение качества автомобилей Ford связано с экономией на материалах для аккумуляторов и давлением, связанным с продажей более дешевых моделей.

Недавно на тему Ford Mustang 2024 года было заявлено, что новый цвет кузова Brittany Blue будет доступен только для версии спорткара с юбилейным "пакетом" 60th Anniversary, что может повлиять на стоимость автомобиля.

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