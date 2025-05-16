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БМВ с акульим носом и V8 от M8: фото с тест-драйва

Новый BMW с акульим носом: фото без камуфляжа. 50 машин по $500 000 каждая - распроданы. Skytop на базе восьмой серии с 625-сильным двигателем. Авто до сотни ускоряется за 3 секунды.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.05.2025, 13:11·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Новый BMW с акульим носом сфотографировали во время тестовых заездов. Автомобиль на снимках был без традиционного камуфляжа, что позволило рассмотреть дизайн. Баварская новинка вышла из прошлогоднего концепта Skytop. Сейчас же немецкие специалисты активно работают над серийным вариантом, передает Carscoops.

Интересно, что сразу после анонса новой модели все 50 запланированных экземпляров были распроданы. Цена одного такого автомобиля составляет 500 000 долларов, что превышает 40 миллионов рублей.

Новинка Skytop основана на восьмой серии, которая доступна по более низкой цене. Почему же такая значительная наценка на новую модель, эксперты пока не могут дать однозначного ответа. Некоторые считают, что это из-за уникального дизайна, который считается одним из лучших у BMW за последние десять лет. Салон Skytop во многом повторит интерьер восьмой серии, но с некоторыми изменениями в отделке. Однако архитектуру, которая на 2025 год кажется несколько устаревшей, не стали менять.

Автомобиль будет оснащен 4,4-литровым 625-сильным двигателем V8 от M8 Competition. С таким мотором Skytop сможет разогнаться до сотни за три секунды.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Источник

BMW (191)

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