Семиместный кроссовер "Москвич М90" — гигант, готовый покорять Россию

На российском автомобильном рынке ожидается масштабное обновление — Московский автозавод "Москвич" анонсировал выход крупного кроссовера "Москвич М90" 2026 года. Этот проект знаменует собой начало сотрудничества с новым партнером — китайским концерном SAIC, сменившим прежнего союзника JAC.

После того как модель "Москвич М70" успешно прошла сертификацию, предприятие занялось подготовкой еще одной совместной новинки, которая пока известна под индексом IS31.

Знакомьтесь: Москвич М90 – гигант для России

Основой для "Москвича М90" стал известный в Китае кроссовер MG RX9, который после завершения продаж на внутреннем рынке стал ориентироваться на зарубежных покупателей. Россия при этом входит в число приоритетных стран для экспорта этой модели.

Габариты "Москвича М90" существенно превосходят уже знакомый российским автолюбителям "Москвич 8". Внешний вид автомобиля выделяется массивной решеткой радиатора, оригинальной светотехникой и современными выдвижными дверными ручками.

Роскошь и технологии: интерьер и оснащение

В салоне "Москвича М90" предусмотрено семь посадочных мест по схеме 2+3+2. Центральная консоль оборудована двумя крупными экранами по 12,3 дюйма каждый, что создает современную атмосферу в интерьере.

Комплектация новинки включает 12 динамиков аудиосистемы, электрический привод багажника, систему кругового обзора и разнообразные электронные ассистенты для водителя. Также доступна поддержка Apple CarPlay и Android Auto. За безопасность отвечают фронтальные, боковые и коленные подушки безопасности.

Мощь под капотом: двигатель и трансмиссия

Автомобиль оснащен двухлитровым турбомотором, который развивает 208 лошадиных сил и 350 Н·м крутящего момента. Силовой агрегат сочетается с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Покупателям будет доступен выбор между передним и полным приводом, а также способность буксировать прицеп массой до 2 тонн.

Ожидаем старта продаж

В ближайшее время "Москвич М90" получит всю необходимую документацию для начала официальных продаж в России и странах ЕАЭС. Ожидается, что стартовая цена составит около 4,1 млн рублей, однако точные цифры будут объявлены позднее.

Ранее сообщалось, что под капотом нового кроссовера "Москвич М70" установлен двигатель мощностью 200 лошадиных сил.

