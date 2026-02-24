Главная Новости Авторынок россии На форуме «ForAuto — 2026» представят новые модели «Москвич»
На форуме «ForAuto — 2026» представят новые модели «Москвич»

На форуме ForAuto 2026 представят новые кроссоверы Москвич М70 и М90: подробности о платформах, моторах и впервые о полном приводе российского бренда.
Редакция
24.02.2026, 14:21·2 мин
Фото: Autostat.ru

На форуме автобизнеса «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы» гости получат шанс познакомиться с новейшими моделями автомобилей, которые впервые будут представлены широкой публике прямо на мероприятии. В числе главных премьер — два новых кроссовера отечественного бренда «Москвич», объединённых в линейку с индексом М.

Недавно стартовало серийное производство моделей «Москвич М70» и «Москвич М90». Обе новинки базируются на современной платформе: модель М70 относится к сегменту C-SUV, а М90 — к D-SUV. Для новой серии автомобилей разработали уникальную эмблему и запустили отдельный сайт, доступный по адресу moskvich-m.ru.

Модель «Москвич М90» стала первой полноприводной разработкой бренда и позиционируется как флагманская версия. Кроссовер оснащается 2-литровым турбированным двигателем, работающим в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль рассчитан на семь пассажиров.

Кроссовер «Москвич М70» на начальном этапе будет выпускаться только с передним приводом, хотя в дальнейшем возможна и полноприводная версия. Для М70 предусмотрено два варианта турбированных двигателей — объёмом 1,5 и 2 литра, оба агрегатируются с 9-ступенчатым «автоматом».

На данный момент это вся официальная информация о новых моделях. Посетители форума «ForAuto – 2026» смогут узнать больше подробностей о кроссоверах «Москвич» в ходе мероприятия. Для участия необходима регистрация на сайте forauto.autostat.ru.

