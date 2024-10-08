Lada Iskra готовится к спортивной модификации

По мнению Дмитрия Костромина, новая модель под названием "Искра" в исполнении компании "АвтоВАЗ" может стать реальностью. Однако работы над этим проектом было решено отложить на неопределенный срок.

Высокопоставленный сотрудник автопроизводителя отметил, что на основе Iskra компания планирует выпустить нечто уникальное. При этом ожидается, что новая модель непременно станет бестселлером. Относительно ценовой категории, новинка будет позиционироваться между моделями Granta и Vesta, заявил Костромин.

В состав линейки Lada Iskra войдут седан, универсал и универсал Cross. Наименьшей по мощности будет версия с 1,6-литровым двигателем, развивающим 90 лошадиных сил, в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Также будет доступен двигатель объемом 1,6 литра, который выдаст 106 лошадиных сил. Он будет предлагаться в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или автоматической трансмиссией.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что самая дорогая модель "АвтоВАЗа" под названием Lada Aura получит электрическую версию.