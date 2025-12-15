Новый автомобиль Ferrari разительно отличается от SF-25

Команда Ferrari завершила сезон 2025 года на четвёртой строчке в зачёте Кубка конструкторов. Гонщики коллектива, Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон, не смогли одержать ни одной победы за год. Руководство Скудерии признаёт, что минувший сезон оказался неудачным, однако подчёркивает, что были сделаны необходимые выводы для усиления позиций в следующем году.

Итальянские СМИ сообщают, что новое шасси Ferrari для сезона 2026 будет существенно отличаться от нынешнего автомобиля, который не оправдал ожиданий.

Основные трудности модели SF-25 были связаны с конструкцией задней подвески. Автомобиль разрабатывался, учитывая особенности стиля пилотирования Шарля Леклера, который предпочитает, чтобы в поворотах большее усилие приходилось на передние колёса. Однако это техническое решение повлияло на Льюиса Хэмилтона: ему не подходило нестабильное поведение задней части болида.

По ходу сезона, на этапе в Бельгии, инженеры Ferrari внесли изменения в заднюю подвеску, что позволило немного повысить устойчивость машины. Тем не менее, обновления не принесли заметного прогресса в результатах. В сентябре коллектив решил отказаться от дальнейших доработок днища и полностью сконцентрировался на разработке машины для 2026 года.

Финишируя четвёртыми по итогам сезона, Ferrari обеспечила себе дополнительные возможности при подготовке к следующему чемпионату. В частности, инженеры Скудерии получат больший доступ к аэродинамической трубе и вычислительному моделированию CFD, что позволит протестировать больше вариантов конструкций по сравнению с командами McLaren, Mercedes и Red Bull Racing.