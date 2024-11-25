Команду назовут Cadillac F1

По последним данным, в мире автоспорта грядут перемены - в Формуле 1 возможно появление нового участника уже в 2026 году. Предполагается, что новая команда будет создана на основе проекта Andretti Global, который так и не был реализован. Официальное заявление о запуске новой команды ожидается в самое ближайшее время, в то время как уже начинают проясняться некоторые детали проекта.

По информации, полученной от источников в Associated Press, известно, что новая американская команда будет именоваться Cadillac F1. Планируется, что в течение сезонов 2026 и 2027 года команда будет использовать силовые агрегаты от Ferrari или Honda, а уже в 2028 году перейдет на собственные двигатели.