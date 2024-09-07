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Даже могучий RS7 не может сравниться с Ioniq 5 N в гонке на выживание

Автомобиль Hyundai Ioniq 5 N - это автомобиль момента. Это первый чисто электрический автомобиль, который ведет себя как автомобиль с внутренним сгоранием.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
07.09.2024, 16:11·2 мин
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Фото: Motor1.com

И он все равно отлично справляется с ускорением на прямой.

На канале YouTube Carwow собрали Hyundai Ioniq 5 N и Audi RS7 Performance, чтобы определить, какой из них будет быстрее в серии заездов на дистанцию. RS7 является одним из мощнейших седанов-ракет на рынке в настоящее время, оснащенный 621 лошадиной силами в модификации Performance, передающими крутящий момент на все четыре колеса с помощью знаменитого полного привода Quattro компании.

Hyundai также не отстает, развивая максимум 641 лошадиную силу при активации функции увеличения мощности. Благодаря двум электрическим моторам он также передает крутящий момент на все четыре колеса. Самое интересное: оба автомобиля весят практически одинаково, что означает, что это настоящий прямой поединок.

В первой из трех полумильных гонок с места на Audi отличный старт и удерживает лидерство против Hyundai до финиша. Во второй гонке между двумя автомобилями старт прошел более равномерно, что привело к крайне близкой победе Ioniq 5. Последняя гонка была в том же духе, и электромобиль победил с отрывом в половину длины автомобиля.

Команда Carwow также провела несколько гонок с разгоном между двумя автомобилями. Для первой гонки Ioniq 5 был переведен в режим имитации переключения передач, который эмулирует восьмиступенчатую коробку передач. Audi легко выиграла. В следующей гонке Hyundai был переведен в обычный режим передачи электроэнергии, и на этот раз он победил (но едва).

Единственный тест, в котором Audi смогла одержать реальную победу, был тест на торможение. В параллельном тесте с 100 миль в час Audi останавливается на несколько автомобильных длин короче, чем Hyundai. Хотя оба автомобиля весят одинаково, более крупные тормоза RS7 и более сцепные шины, вероятно, сыграли большую роль в его победе.

Источник

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