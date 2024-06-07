Формула-1: Норрис считает, что Ferrari будет фаворитом.

Перед стартом канадского уик-энда Ландо Норрис поделился своим мнением о возможных исходах грядущего соревнования. Гонщик McLaren отметил, что конкуренция между шестью участниками за победу будет ожесточенной, поскольку Red Bull Racing, Ferrari и McLaren продемонстрировали практически равные результаты.

Звезда команды McLaren заметила: «Ранее я не думал, что наша команда может считаться фаворитом на гонке в Канаде. Однако в последнее время мы проявляем себя на высоком уровне, что дарит нам дополнительный заряд уверенности перед каждым этапом сезона».

Норрис остался реалистичным, добавив: «Мы не можем быть абсолютно уверены в своей победе на этом этапе. Мы просто сосредоточены на выполнении возложенных задач наилучшим образом. Если это приведет нас к триумфу, то так и должно быть».

Гонщик выразил сомнения относительно того, как их машина проявит себя на монреальской трассе: «На данный момент Red Bull, Ferrari и McLaren демонстрируют сопоставимые скорости, и разница между ними не велика. У каждой из шести машин этих команд есть шанс на успех».

Норрис подчеркнул, что сложно делать прогнозы в таких условиях: «При малейшем различии в одну десятую секунды на круге ваша позиция может поменяться на несколько мест. Я не могу предсказать, кому из нас трасса подойдет лучше – нам, Ferrari или Red Bull».

Гонщик высказался в пользу Ferrari в качестве фаворитов, так как для успешного выступления на данной трассе необходимо постоянно преодолевать бордюры. Он подытожил: «Я считаю, что нас ждет захватывающий уик-энд, особенно учитывая острое соперничество между нами».

Норрис предположил, что Ferrari будет иметь преимущество благодаря способности их машины развивать высокие скорости на прямых участках. «Я уверен, что у них есть потенциал для победы на данной трассе, но окончательный ответ мы получим после тренировок», – заключил гонщик.