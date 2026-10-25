Норрис о машине: «Самая сложная в управлении машина в моей жизни»

Гонщики McLaren завершили квалификацию в Остине на седьмой и восьмой позициях, расположившись на четвёртом ряду. Оскар Пиастри и Ландо Норрис отметили, что в этот уик-энд машиной практически невозможно управлять.

Оскар Пиастри (7-й): «Конечно, мы рассчитывали на большее, чем седьмое место. В целом, уик-энд складывается тяжело. Потенциально машина быстра, но ей очень сложно управлять. В тренировках и квалификации мы пробовали разные варианты, но ожидаемого эффекта они не обеспечили.

Мы продолжим работать, ведь у машины есть потенциал, просто мы пока не смогли его раскрыть. Сейчас главная задача состоит в том, чтобы понять, как заставить машину ехать быстрее и выжать максимум в гонке. Если удастся отыграть позиции на старте, то, думаю, мы сможем удержать их».

Ландо Норрис (8-й): «Сегодня машина была очень быстрой, но ей оказалось невероятно сложно управлять. Вероятно, это самая сложная в управлении машина в моей жизни, но она позволяла занять второе место на старте, а я показал только восьмое время. Очевидно, что сегодня я очень плохо сработал. Но я продолжаю верить, что в гонке у нас будет возможность добиться хорошего результата.

Не знаю, насколько сложно будет обгонять и всё в таком духе, но на большей части трассы мы вполне конкурентоспособны. В основном у нас проблемы на третьем секторе, где много медленных поворотов. Честно говоря, на этом участке трассы мы выглядим довольно ужасно.

От машины невозможно добиться того идеала, к которому я стремлюсь – стоит улучшить её поведение в каких-то трёх поворотах, так в трёх других её поведение становится просто ужасным. Тяжело, ведь я хочу бороться за поул, но приходится убеждать себя, что нужно довольствоваться пятым местом, но я совсем этого не хочу».