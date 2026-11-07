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«Новинки дали эффект, на который мы рассчитывали»: Норрис

Ландо Норрис оценил обновления McLaren после тренировок в Сан-Паулу: новинки на Интерлагосе повысили скорость машины и сделали её немного проще в управлении.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.11.2026, 00:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Ландо Норрис стал лучшим в первой тренировке в Сан-Паулу, а во второй показал второй результат. Подводя итоги дня, чемпион мира прошлого года отметил, что остался доволен обновлениями, которые McLaren привезла на Интерлагос.

Его напарник Оскар Пиастри не участвовал в первой сессии, поскольку уступил машину Леонардо Форнароли. Во второй тренировке он показал пятое время.

Ландо Норрис (2-й): «Первая тренировка стала небольшим, но приятным сюрпризом. На моей машине стояла только часть обновлений, но завтра мы опробуем их все вместе. Однако уже сейчас можно сказать, что новинки дали тот эффект, на который мы рассчитывали.

Главная задача обновлений – повысить скорость машины, а не просто улучшить её поведение. В идеале удаётся одновременно и прибавить в скорости, и сделать машину лучше в управлении, тем более, что нашу довольно сложно пилотировать.

Думаю, мы сделали небольшой шаг в правильном направлении, поскольку управлять машиной стало немного проще. Но нельзя делать выводы по результатам заездов всего на одной трассе».

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Источник

Ландо Норрис (394)McLaren (920)

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