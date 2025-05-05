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Макс Ферстаппен не слишком умно ведёт гонку, - Норрис

Ландо Норрис комментирует свои выступления в Майами: выигрыш в спринте, второе место в гонке и битва с Ферстаппеном. Узнайте, почему он не считает себя полностью удовлетворенным.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.05.2025, 16:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Великолепное выступление Ландо Норриса в Майами! Гонщик выиграл субботний спринт, финишировал вторым в основной гонке, однако не совсем удовлетворен итогами уик-энда, снова уступив своему напарнику…

Вопрос: Ландо, отлично справились! Было ли сложно проходить с шестой позиции?
Ландо Норрис: Это было увлекательно и весело. Я не хотел допустить, чтобы Оскар ушел слишком далеко вперед, но мне пришлось постараться в первой четверти или трети гонки, чтобы обогнать Mercedes, Williams и Макса.

Старт был непростой, но я быстро продвигался вперед, насколько мог. Машина сегодня была очень быстрая, и это действительно помогло.

Вопрос: Каковы ваши мысли о вновь возникшей борьбе с Ферстаппеном?
Ландо Норрис: Он всегда борется на полную катушку, но все зависит от него. Он сам все портит. Макс не всегда умно ведет гонку. Возможно, сегодня мы могли бы финишировать первым и вторым, но он вышел из гонки за лидерство. Он борется, это факт, но исход всегда разный.

Вопрос: Ландо, находясь на втором месте с отставанием в десять секунд, надеялись ли вы догнать Оскара?
Ландо Норрис: Я отдал все силы, чтобы подняться на вторую строчку. Было еще достаточно кругов, 25-30, но я перестал наступать уже ближе к финишу.

Отрыв сократился с десяти до трех-четырех секунд. Я дал все от себя. Я боролся на протяжении всей гонки, до самого финиша. Я верил, что смогу дать отпор, но и Оскар показал отличную гонку. Он был быстрым. Я практически догнал его. Просто не хватило нескольких кругов.

Источник

Ландо Норрис (114)McLaren (262)

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