Продажи нового Fiat 500 идут не очень хорошо

Компания Stellantis столкнулась с серьезными проблемами. Продажи автомобилей марок Dodge и Jeep в Америке резко упали, а зарубежные бренды также испытывают трудности. Кроме того, сегодня стало известно, что Stellantis продлит приостановку производства полностью электрической модели Fiat 500 до 1 ноября из-за низкого спроса.

Изначально компания приостановила производство 500 модели 12 сентября, планируя приостановить работу завода Mirafiori в Италии на четыре недели. Теперь эта остановка продлена еще на три недели.

Решение, по данным Reuters, было принято параллельно с заявлением профсоюзов о том, что рынок электромобилей в Европе находится "в глубоком кризисе".

Несмотря на приостановку производства, Fiat 500 далеко не мертв. Stellantis планирует инвестировать более $110 миллионов в модель в течение двух лет, финансируя разработку гибридной версии на бензине, которая появится в следующем году. Это изменение стратегии с чисто электрической линейки на гибридную связано с уменьшением спроса.

Фото: Motor1.com

Для понимания контекста, компания Stellantis продала всего 470 автомобилей Fiat 500 в Америке за первое полугодие 2024 года. В 2012 году – лучшем для продаж – было продано 46 999 экземпляров предыдущего поколения модели 500. Даже в 2020 году, после вывода модели из продажи в Северной Америке, Stellantis все равно смогла продать 674 единицы.

Отсутствие спроса вполне объяснимо, по крайней мере, для США. 500e имеет всего 149 миль запаса хода и стоит от $34 095. Не требуется высшее образование, чтобы понять, что эти цифры не привлекательны для американских автолюбителей. За ту же цену можно купить электрический Hyundai Kona с гораздо большим пространством и на 120 миль большим запасом хода. Fiat просто не конкурентоспособен.

Добавление гибридной версии на бензине – правильный шаг, но, возможно, слишком поздний для Stellantis, судя по всей плохой информации, поступающей из бренда в последнее время. Надеемся, что компания найдет выход из созданной ситуации.