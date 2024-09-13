Торговая марка Nissan Z 'Warrior' намекает на создание внедорожного спортивного автомобиля

Ниссан подал заявку на торговую марку Z Warrior в Австралии.

Компания открыто заявила о желании расширить линейку Warrior в стране.

Высокий Z присоединится к растущему списку внедорожных спортивных автомобилей.

У Ниссана в Австралии есть линейка Warrior. Это обновление для передвижения по любому типу местности, которое компания в настоящее время предлагает на моделях Navara и Patrol, и возможно, оно появится на спортивном автомобиле Z. Недавно автопроизводитель подал заявку на торговую марку Z Warrior в IP Australia.

Высокий Z не сделает его единорогом. У Porsche есть 911 Dakar, а Lamborghini выпустила Huracan Sterrato, так почему бы Z не присоединиться к веселью? Прошлый год автопроизводитель порадовал нас Safari Rally Z Tribute, который черпал вдохновение из Datsun 240Z, выигравшего Ралли Восточной Африки в 1971 году.

Фото: Motor1.com

Концепт от Tommy Pike Customs был выше стандартного автомобиля на два дюйма, с 17-дюймовыми прототипными колесами Nismo Safari и шинами Yokohama Geolander M/T G003. Дополнительное освещение на капоте, нижнем бампере и у основания A-стоек помогает достичь правильного раллийного вида.

Также была установлена настройка, увеличивающая мощность турбированного 3.0-литрового V-6 двигателя до более чем 400 лошадиных сил. Спортивные автомобили в любом случае не являются хорошими продавцами, и прочный Z станет еще более узкоспециализированным, но было бы здорово увидеть еще один высокий спортивный автомобиль в списке. Надеемся, что он получит такие же улучшения, как поднятое подвеску, защиту днища, новые бамперы и прочее, как и другие модели Warrior.

Хотя Ниссан открыт для расширения линейки Warrior в Австралии, он не подтвердил, что его усилия включат спортивный автомобиль. Если Ниссан действительно модернизирует Z для выполнения обязанностей в стиле Mad Max, мы надеемся, что они также начнут их экспортировать сюда.