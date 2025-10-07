Nissan представил первый официальный снимок абсолютно нового кроссовера «Tekton»

Японский автопроизводитель Nissan объявил о скором пополнении своей мировой линейки кроссоверов и внедорожников совершенно новой моделью. Новинка — кроссовер Tekton — будет представлена официально в 2026 году.

По информации от производителя, разработка Nissan Tekton ориентирована на то, чтобы существенно изменить представление о сегменте среднеразмерных кроссоверов. Tekton — вторая модель, созданная в рамках партнерства с Renault в стратегии «One Car, One World», которую реализует Nissan Motor India. Производство новинки планируется организовать на заводе в Ченнаи, после чего автомобиль будет доступен не только на индийском рынке, но и экспортироваться на международные рынки.

Дизайнеры Nissan при работе над Tekton отталкивались от образа культового внедорожника Nissan Patrol. Это заметно по массивному силуэту новинки: стильно выделяющийся профиль, рельефный капот, брутальный передний бампер и фирменные С-образные фары напоминают узнаваемые черты "Патруля".

«Совершенно новый Nissan Tekton вдохновлён нашим легендарным Patrol. Он создан, чтобы разрушать стереотипы и доминировать на рынке, воплотив в себе все то, что ожидают современные покупатели. Внушительный, стильный, качественный и способный задать новый стандарт — он соберет в себе лучшие качества внедорожников Nissan», — заявил главный дизайнер Nissan Альфонсо Альбайса.

В то же время на российский рынок вновь вышел обновлённый и конкурентоспособный кроссовер Nissan Qashqai второго поколения, который в Китае называется Qashqai Glory. Модель отличается приемлемой ценой, выгодно выделяясь на фоне многих предложений от китайских производителей.

Автор: Алина Олешко