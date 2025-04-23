Nissan возвращает на рынок конкурента Land Cruiser, который ранее продавался в России

Компания Nissan готовится к возвращению крупного внедорожника Patrol/Armada на японский рынок под именем Safari. Последний раз эту модель продавали в Стране восходящего солнца в далеком 2007 году. Об этом сообщает ресурс Best Car Web.

Производитель в настоящее время опрашивает потенциальных покупателей, чтобы оценить интерес к данной модели. Однако компания Nissan рассчитывает реалистично и понимает, что внедорожник сегмента Luxury-SUV не будет пользоваться огромным спросом.

Информация о "ожившем" Nissan Safari уже доступна. Внедорожник будет иметь длину 5350 мм и колесную базу 3075 мм. Вернувшись на рынок, модель будет оснащена 316-сильным 3,8-литровым атмосферным двигателем и 425-сильным 3,5-литровым турбомотором V6. Они будут работать в паре с классической автоматической трансмиссией (пока неизвестно количество передач).

Nissan Safari в первую очередь будет конкурировать с Toyota Land Cruiser 300 и, возможно, с Lexus LX. Однако точные сроки начала продаж пока не разглашаются. Предполагается, что модель может появиться у японских дилеров уже в 2025 году.

Интересно, что ранее в России модель Patrol считалась флагманом линейки Nissan до 2017 года. Затем компания приняла решение убрать эту модель с рынка из-за низкого спроса. Это было объяснено оптимизацией продуктовой линейки и стратегическим выбором в пользу локализованных кроссоверов марки.

Ранее "Автоновости дня" упоминали о китайских рамных внедорожниках, которые постепенно заменяют на российском рынке знакомые модели Toyota, Nissan и Mitsubishi.

Автор: Иван Бахарев