Главная Новости Nissan сократит 20 000 рабочих мест, ставя под сомнение будущее Сандерленда
Новости

Nissan сократит 20 000 рабочих мест, ставя под сомнение будущее Сандерленда

Nissan announces global job cuts and plant closures as part of economic recovery plan, facing a net loss of £3.8 billion. CEO emphasizes urgency for self-improvement and cost reduction targets by 2027.
РедакцияР
Редакция
13.05.2025, 16:51·2 мин
single
Фото: autoexpress

Японская компания Nissan объявила о сокращении общего числа работ на 20 000 человек по всему миру в рамках значительного расширения своего глобального плана экономического восстановления "Re:Nissan". Кроме того, японский производитель закроет семь заводов и приостановит все запланированные после 2026 года разработки продукции.

Этот шаг следует за предыдущими заявлениями компании в феврале, в которых было объявлено о сокращении 9 000 рабочих мест, закрытии трех производственных объектов и снижении объема производства на 20 процентов до пяти миллионов автомобилей ежегодно.

Заявление совпало с подтверждением чистых убытков в размере 3,8 миллиарда фунтов стерлингов за финансовый год 2024/25, и компания пояснила, что вновь объявленная цифра в 20 000 сокращений включает в себя 9 000 сокращенных рабочих мест, о которых ранее сообщалось.

Иван Эспиноса, президент и генеральный директор Nissan, отнес значительный финансовый дефицит к "сложной финансовой производительности в 2024 году и росту переменных издержек, обостренному неопределенной обстановкой". Он заявил, что компания "должна придать большую срочность и скорость самосовершенствованию...принять осторожный подход к пересмотру наших целей и активно искать каждую возможность для реализации и обеспечения крепкого восстановления".

Nissan планирует добиться сокращения затрат на 1,3 миллиарда фунтов стерлингов к 2027 году. Хотя часть этой цели будет достигнута за счет оптимизации цепочки поставок и "эффективности затрат", главным двигателем, похоже, станут сокращения численности персонала - хотя компания подтвердила намерение укрепить сотрудничество с Renault Group, Mitsubishi и Honda в качестве дополнительного пути к оптимизации процессов и достижения дальнейших снижений затрат.

Обеспокоенно для сотрудников в Великобритании, будущее завода в Сандерленде, где производятся модели Qashqai и Juke, остается неопределенным, и говорят, что сокращения персонала затронут сотрудников в производственных, административных и исследовательско-разработчических должностях. В настоящее время Nissan имеет около 134 000 сотрудников по всему миру, примерно 6 000 человек работают на британском заводе.

Источник

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация