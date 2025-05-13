Nissan сократит 20 000 рабочих мест, ставя под сомнение будущее Сандерленда

Японская компания Nissan объявила о сокращении общего числа работ на 20 000 человек по всему миру в рамках значительного расширения своего глобального плана экономического восстановления "Re:Nissan". Кроме того, японский производитель закроет семь заводов и приостановит все запланированные после 2026 года разработки продукции.

Этот шаг следует за предыдущими заявлениями компании в феврале, в которых было объявлено о сокращении 9 000 рабочих мест, закрытии трех производственных объектов и снижении объема производства на 20 процентов до пяти миллионов автомобилей ежегодно.

Заявление совпало с подтверждением чистых убытков в размере 3,8 миллиарда фунтов стерлингов за финансовый год 2024/25, и компания пояснила, что вновь объявленная цифра в 20 000 сокращений включает в себя 9 000 сокращенных рабочих мест, о которых ранее сообщалось.

Иван Эспиноса, президент и генеральный директор Nissan, отнес значительный финансовый дефицит к "сложной финансовой производительности в 2024 году и росту переменных издержек, обостренному неопределенной обстановкой". Он заявил, что компания "должна придать большую срочность и скорость самосовершенствованию...принять осторожный подход к пересмотру наших целей и активно искать каждую возможность для реализации и обеспечения крепкого восстановления".

Nissan планирует добиться сокращения затрат на 1,3 миллиарда фунтов стерлингов к 2027 году. Хотя часть этой цели будет достигнута за счет оптимизации цепочки поставок и "эффективности затрат", главным двигателем, похоже, станут сокращения численности персонала - хотя компания подтвердила намерение укрепить сотрудничество с Renault Group, Mitsubishi и Honda в качестве дополнительного пути к оптимизации процессов и достижения дальнейших снижений затрат.

Обеспокоенно для сотрудников в Великобритании, будущее завода в Сандерленде, где производятся модели Qashqai и Juke, остается неопределенным, и говорят, что сокращения персонала затронут сотрудников в производственных, административных и исследовательско-разработчических должностях. В настоящее время Nissan имеет около 134 000 сотрудников по всему миру, примерно 6 000 человек работают на британском заводе.