Nissan отказывается от турбированного двигателя для Altima на 2025 год

Седан Nissan Altima SR VC-Turbo отменен на 2025 год.

Единственным двигателем для всех комплектаций Altima теперь является атмосферный 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель.

Доступен новый пакет SV Special Edition, который добавляет более продвинутые функции и спортивный внешний вид в более низкую комплектацию.

На 2025 год Nissan Altima выходит с одним двигателем. Турбированный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с переменным сжатием (VC) исчез, уводя с собой комплектацию Altima SR VC-Turbo с 248 лошадиными силами. Maxima завершила производство в 2023 году, что означает, что флагманским седаном Nissan теперь является Altima SL с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем под капотом.

В варианте с полным приводом он развивает 182 л.с. и 178 фунт-футов крутящего момента. При выборе переднего привода вы получаете немного больше мощности - 188 л.с. и 180 фунт-футов. Это не суперкар, но он очень экономичен. Базовые комплектации S и SV имеют показатели расхода топлива по данным EPA: 27 миль в городе, 39 на трассе и 32 в смешанном цикле с передним приводом. При использовании полного привода эти цифры снижаются до 26/36/30, что все еще неплохо в уменьшающемся сегменте седанов.

Почему Nissan отменил VC турбо? Причина не была названа в объявлении от Nissan на 2025 год, но мы предполагаем, что надежность и низкие продажи сыграли свою роль. В декабре 2023 года Национальное управление безопасности движения на дорогах (NHTSA) начало расследование двигателя VC Nissan после того, как было сообщено о ряде отказов. Мы связались с Nissan для получения комментариев и обязательно обновим этот пост, если появится новая информация.

Чтобы смягчить утрату SR VC-Turbo, Nissan добавил пакет SV Special Edition в линейку Altima 2025 года. Пакет предлагает множество обновлений для более доступной комплектации SV, включая центральный сенсорный экран 12,3 дюйма, беспроводную зарядку для телефона, двухзонный климат-контроль, а также беспроводные функции Apple CarPlay и Android Auto. Визуально Special Edition получил люк, задний спойлер, обманное карбоновое покрытие на центральной консоли и черные 17-дюймовые диски.

Возможно, мы становимся свидетелями начала конца для долгоиграющего Altima? Ничего не подтверждено, но Automotive News сообщает, что седан будет отменен к концу модельного года 2026.