Николас Латифи: «Жизнь после Формулы 1…»

Бывший пилот команды Williams Николас Латифи, завершивший выступления в Формуле 1 в 2022 году, впервые за долгое время рассказал о своей жизни после ухода из автоспорта.

В обращении, опубликованном в социальных сетях, Латифи поделился подробностями последних лет. Он признался, что решил на время уйти из публичного пространства, чтобы полностью посвятить себя учебе в Лондонской бизнес-школе. По словам Николаса, этот опыт оказался для него очень ценным.

«Я рад сообщить, что несколько месяцев назад получил диплом MBA!» — отметил Латифи. Он добавил, что, не имея до этого высшего образования, чувствовал определенное волнение перед началом обучения. Тем не менее, бывший гонщик быстро адаптировался и нашел новых друзей в дружелюбном коллективе бизнес-школы, рассчитывая сохранить эти отношения на долгие годы.

За последние два года, уверен Николас, его жизнь наполнилась обучением, личностным ростом и яркими событиями, которые останутся с ним навсегда. Сейчас он с интересом ждет новых этапов в своей жизни и пообещал, что скоро поделится свежими новостями.

Эксперты отмечают, что перспективы Латифи весьма благоприятны. Его отец, Майкл Латифи, является известным предпринимателем и миллиардером, возглавляет Sofina Foods Inc. и входит в число инвесторов McLaren Group.