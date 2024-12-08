Нико Хюлкенберг завершает свою карьеру в Формуле 1 с чувством удовлетворения и улыбкой

Восьмое место Нико Хюлкенберга не позволило команде Haas F1 обойти Alpine в битве за Кубок конструкторов, однако седьмая строчка в общем зачете стала наилучшим результатом за последние полчаса.

Нико Хюлкенберг (8-й): «За время сезона мы постоянно набирали очки, и я доволен тем прогрессом, который мы продемонстрировали после не самого удачного прошлого года. Я горжусь тем, что смог внести свой вклад в этот процесс, став частью коллектива.

Я получил огромное удовольствие, отработав два сезона в Haas F1, и ухожу отсюда счастливым, с улыбкой на лице - хочу выразить огромную благодарность всей команде, ведь это, пожалуй, было самое радостное время в моей карьере в Формуле 1».

Кевин Магнуссен (16-й): «Начало гонки прошло удачно, с 14-й позиции я поднялся на седьмую, но это оказалось пиковым моментом заезда. Все испортила неудачная остановка на пит-стопе, а после второй смены шин меня сбил Боттас, и мои надежды рухнули. Не так я себе представлял завершение сезона, но мы старались изо всех сил, и я смог вернуть семь позиций.

Считаю, что в этом году нам удалось изменить ситуацию в команде, вернув ее на правильный путь, особенно во второй половине сезона. 25 лет назад я мечтал стать гонщиком Формулы 1, и вот уже десять лет я участвую в этом спорте, который когда-то был для меня недостижимой мечтой».