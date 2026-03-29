Нико Хюлкенберг: «Всё пошло не так из-за неудачного старта»

На трассе в Сузуке команда Audi завершила гонку, доведя до финиша обе свои машины. Однако, несмотря на усилия пилотов, коллектив остался без очков по итогам этапа.

Пилот Нико Хюлкенберг пересёк финишную черту 11-м. По его словам, темп позволял вести борьбу за очки, но ситуацию осложнил неудачный старт. «У меня был хороший темп и реальные шансы на очки, но всё испортил неудачный старт. В ближайшие недели нам нужно разобраться со стартом. На первом круге я потерял несколько позиций, опустившись с 13 на 19-е место, и большую часть гонки провёл в трафике», — отметил Хюлкенберг.

Он также подчеркнул, что современные болиды требуют особого подхода к управлению, особенно с учётом особенностей управления энергией и динамики обгонов. По словам Нико, несмотря на то, что обгонять стало проще, после завершения манёвра пилот оказывается уязвимым для контратак соперников.

В числе положительных моментов гонщик Audi отметил тот факт, что обе машины добрались до финиша, что позволило собрать значительный объём ценной информации для дальнейшей работы. Нико Хюлкенберг выразил уверенность, что команда сможет использовать полученные данные для прогресса и будет готова выступить сильнее на следующем этапе в Майами.

Габриэль Бортолето, завершивший гонку на 13-й позиции, также отметил, что в целом этап сложился для него неплохо. «В целом гонка прошла неплохо. Выезд автомобиля безопасности сыграл мне на руку, темп оказался неплохим, хотя на прямых возникали проблемы. К сожалению, сегодня на результат повлиял неудачный старт – мы с первой гонки знали, что над этим нужно работать», — поделился впечатлениями пилот.

Бортолето подчеркнул, что команда Audi планирует максимально использовать почти пятинедельную паузу до Гран При Майами, чтобы подготовить машину и себя к следующей гонке. Он выразил надежду, что в мае коллектив сможет выступить более результативно.