Нико Хюлкенберг: В гонке могут произойти неожиданные события

Команда Sauber выразила удовлетворение итогами квалификации на Гран-при Сингапура, отметив, что оба пилота смогли реализовать потенциал своих автомобилей по максимуму.

Руководитель коллектива, Джонатан Уитли, прокомментировал выступления гонщиков: «Прошедшая в непростых погодных условиях квалификация принесла положительные эмоции. Габриэль занял 16-ю позицию, впервые выступая на этой городской трассе и не имея полноценной возможности поработать с резиной в ходе тренировок, что можно считать обнадеживающим результатом. Со стороны второго пилота, Нико, квалификационная сессия прошла стабильно и уверенно: он показал чистые круги и отстал от прохода в третий сегмент всего на 0,065 секунды. Старт с 11-го места и наличие дополнительного комплекта новых мягких шин открывают для него хорошие шансы побороться за очки в завтрашней гонке».

Нико Хюлкенберг, занявший 11-е место, отметил: «Я доволен итогом – попытки удалось провести чисто, и с каждым кругом я прибавлял в скорости. 11-я стартовая позиция – весьма неплохо, к тому же у нас остался дополнительный комплект шин Soft на воскресенье. Вчера красные флаги помешали работать над длинными отрезками, поэтому во время гонки не исключены неожиданные повороты. Развитие событий определит окончательно стратегию, и мы настроены добиться максимального результата».

Габриэль Бортолето, квалифицировавшийся 16-м, добавил: «Обидно, что не сумел пробиться во второй сегмент – автомобиль позволял это сделать. Хорошо начал быстрый круг, однако был вынужден замедлиться из-за желтых флагов, в итоге круг оказался утерян. Я действительно расстроен тем, как сложилась ситуация. Сегодня чувствовал себя намного увереннее, в третьей тренировке все прошло позитивно, и считал, что могу удачно провести квалификацию. Но такие моменты случаются – просто не повезло».