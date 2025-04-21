Нико Хюлькенберг оценил гонку как самую сложную в сезоне.

В последней гонке в Джидде гонщики команды Sauber не смогли заработать очки в четвёртый уик-энд подряд. Нико Хюлкенберг, финишировавший на пятнадцатом месте, охарактеризовал прошедшую гонку как самую сложную в этом сезоне.

Габриэль Бортолето стал последним в гонке, проиграв всего на финише Джеку Дуэну 0,042 секунды. Также ему пришлось избежать столкновения с Фернандо Алонсо, чья компания A14 Managenemt управляет его карьерой.

Нико Хюлкенберг поделился своими впечатлениями: «Это была самая сложная гонка сезона. У всех прошла чисто и без неожиданностей – после первого круга я больше не видел жёлтых флагов. У нас не хватило темпа, чтобы подняться в позициях или побороться за очки».

Пилот отметил, что баланс машины был далек от идеального, что привело к износу шин. Однако он выразил оптимизм относительно будущего: «Благодаря этой гонке на сложной трассе мы собрали много данных для анализа. Теперь у нас есть возможность поработать над нашими слабыми сторонами перед следующим этапом в Майами».

Габриэль Бортолето поделился своими мыслями о прошедшем уик-энде: «Этот этап научил меня многому – от подготовки к гонке до работы с проблемами. Гонка оказалась сложной и разочаровывающей с начала до конца».

Пилот рассказал, что команда решила перейти на жёсткую резину после выхода на трассу машины безопасности, однако на последних пятнадцати кругах он столкнулся с проблемами с сцеплением шин с дорогой. Тем не менее, Бортолето выразил благодарность команде за поддержку и заявил, что извлечет уроки из этого уик-энда перед гонкой в Майами, стремясь использовать новые знания для улучшения результатов.