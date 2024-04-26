Нико Хюлькенберг: "Я вернусь в Формулу-1 с Sauber в 2025 году"

Согласно официальному заявлению Sauber, Нико Хюлкенберг присоединится к команде с началом следующего сезона. В Хинвиле подтвердили, что с немецким пилотом заключен долгосрочный контракт. По информации источника, в 2026 году, после плановой реорганизации, Sauber приобретет статус заводской команды, а Хюлкенберг станет первым гонщиком Audi.

Нико Хюлкенберг, чей опыт включает более 200 Гран При, сыграет ключевую роль в дальнейшем развитии Sauber. В течение предстоящего сезона он будет участвовать в гонках Формулы 1, параллельно работая над созданием первого гоночного болида Audi, который дебютирует в 2026 году.

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