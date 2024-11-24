Замена моторного масла: несколько простых правил, которые стоит знать.

Существует немало вопросов, которые беспокоят многих автовладельцев. Один из них - необходимо ли промывать двигатель перед заменой масла или нет? Эксперт дал ответ на этот вопрос, утверждая, что промывка не требуется, если вы являетесь первым и единственным владельцем своего автомобиля. Предполагается, что вы всегда придерживались регламента по замене масла, или делали это даже чаще. Кроме того, важным условием является уверенность в использовании только качественного масла, и отсутствие доливок любого подходящего под руку продукта.

Ситуация меняется, когда речь идет о приобретенном автомобиле с неясной сервисной историей, уточнил Михаил Колодочкин. В таком случае промывка двигателя рекомендуется. Он также предупредил о распространенных мнениях на форумах о промывке двигателей дизельным топливом, будь то чистым или разбавленным маслом. Эксперт настоятельно против применения неспециализированных продуктов при обслуживании современной техники. Использование таких методов может негативно сказаться на состоянии сальников и других резиновых уплотнений.

По вопросу периодичности замены масла в двигателе, специалисты рекомендуют проводить данную процедуру не реже, чем через каждые 7,5 тыс. км. Это в два раза чаще, чем рекомендации большинства автопроизводителей в своих регламентах. При соблюдении этого правила гарантируется предотвращение преждевременного износа двигателя, независимо от условий эксплуатации. Владельцам новых автомобилей следует придерживаться этого правила с первого дня владения, в то время как покупателям подержанных машин необходимо сначала провести процедуры по промывке двигателя, а уже затем придерживаться рекомендаций.