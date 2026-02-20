Следующее обновление Apple CarPlay превратит передние сиденья в настоящий кинотеатр

Пользователи Apple CarPlay в скором времени смогут смотреть видео и, возможно, даже стримить фильмы прямо в автомобиле. Такой функционал появится благодаря ожидаемому обновлению, которое компания планирует выпустить уже в этом году.

В рамках бета-версии программного обеспечения iOS 26.4 разработчики приложений получили возможность разрешить водителям (при остановке транспортного средства) транслировать видеоконтент через AirPlay на дисплей мультимедийной системы автомобиля.

О планах по внедрению этой функции стало известно еще на конференции Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) в июне 2025 года. Именно тогда публике представили новейшую версию iOS 24 для iPhone, которая отличилась радикальным изменением дизайна под названием Liquid Glass и появлением новых функций, включая настраиваемые виджеты домашнего экрана для CarPlay. Похожий функционал уже реализован в расширенной версии CarPlay Ultra, доступной на данный момент исключительно на моделях Aston Martin.

Компания также анонсировала интеграцию собственного приложения Apple TV для стриминга в CarPlay. Вскоре к нему могут присоединиться такие сервисы, как Amazon Prime, Disney Plus и YouTube. Пока что новая функция находится в стадии бета-тестирования, поэтому сроки публичного релиза неизвестны. Использовать ее смогут только устройства, совместимые с самой свежей версией программного обеспечения.

Не исключено, что возможность воспроизведения видео будет включена уже в следующем крупном обновлении iOS, а его презентация ожидается в июне. Тем не менее, Apple традиционно выпускает промежуточные обновления со значительными нововведениями, как это было в конце 2025 года, когда пользователи получили расширенные опции персонализации.

Основной конкурент CarPlay — Android Auto — пока не поддерживает функцию видеостриминга. В то же время ряд автопроизводителей, включая Tesla и Kia, уже предлагают встроенные приложения для просмотра видео на своих мультимедийных системах, однако для доступа к ним требуется оформленная подписка.