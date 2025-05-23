Xiaomi YU7 обгоняет Tesla Model Y по мощности и запасу хода

Китайский гигант смартфонов Xiaomi последнее время не сходит со страниц новостей благодаря своему седану SU7 и последующему рекордному времени круга на Нюрбургринге, но теперь компания расширяет свою деятельность и входит в прибыльный сегмент SUV с новинкой - YU7.

Мы видели YU7 практически без маски в конце прошлого года благодаря утечкам изображений на китайском социальном медиа-сайте Weibo, но теперь Xiaomi подтвердила технические характеристики конкурента Tesla Model Y - YU7.

Будут предложены три версии YU7 - Standard, Pro и Max, повторяя линейку SU7 (перед тем как поговорить о SU7 Ultra, нацеленной на трек). YU7 в комплектации Standard оснащен батареей 96 кВтч, которая, по словам Xiaomi, обеспечивает запас хода в 519 миль, однако стоит помнить, что все показатели дальности достигнуты при более мягком CLTC-тестировании. Версия Pro оснащена той же батареей и обеспечивает запас хода в 472 мили, в то время как Max, с более крупным аккумулятором 101,7 кВтч, обеспечивает 478 миль.

Причина, по которой Max не имеет самый большой запас хода, заключается в различных раскладках электрических двигателей, потому что, как и базовая SU7, YU7 Standard поставляется с одним мотором на задней оси мощностью 320 л.с. Выше на этой лестнице стоят Pro и Max с двумя двигателями общей мощностью 496 л.с. и 690 л.с. соответственно. Standard разгоняется до 100 км/ч за 5,8 секунды, Pro - за 4,2 секунды, а Max обеспечивает разгон за 3,2 секунды, что напоминает показатели суперкара.