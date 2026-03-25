Новый Volvo EX30 Cargo — идеальный фургон для доставки IKEA

Volvo представила обновленную версию своего популярного электрокара – EX30 Cargo, который теперь получил грузовой вариант специально для бизнеса, ориентированного на современный имидж.

Стартовая цена новинки составляет £36,010, а оформить заказ можно уже сейчас. Объем багажного отделения значительно увеличился за счет демонтажа второго ряда сидений. В результате получился ровный грузовой отсек, идеально подходящий как для перевозки крупногабаритных покупок из IKEA, так и для других задач. Общий объем пространства для хранения составляет 1,000 литров, а максимальная допустимая нагрузка – 390 кг, что примерно соответствует 11 книжным стеллажам IKEA Billy.

Для обеспечения безопасности при перевозке грузов и во время активного вождения с использованием функции управления одной педалью, между передними сиденьями и грузовой зоной установлена металлическая решетка. Кроме того, задние двери теперь открываются шире, облегчая доступ к грузовому отсеку, а тонированные стекла по-прежнему остаются частью дизайна. Внешне EX30 Cargo почти не отличается от стандартной версии, поскольку данная модификация является официальной послепродажной доработкой от Volvo UK.

Модель доступна в двух исполнениях – Core и Plus, а также предлагается в обычной и вседорожной версии Cross Country. Даже базовая комплектация Core впечатляет для коммерческого транспорта: 18-дюймовые колесные диски, мультимедийная система на базе Google, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида и тепловой насос входят в стандартное оснащение. В комплектации Plus добавляются подогрев сидений и руля, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема Harman Kardon, двухцветная окраска кузова и 19-дюймовые диски.

Для EX30 Cargo предусмотрено два варианта аккумуляторов: 51 кВт·ч и 69 кВт·ч. Меньшая батарея обеспечивает запас хода свыше 200 миль – стандартная версия оценивается в 214 миль – и предлагается с моторами мощностью 152 или 268 л.с. Более емкий аккумулятор дает возможность проехать более 300 миль на одной зарядке и доступен как с задним приводом и двигателем на 268 л.с., так и в версии с двумя моторами мощностью 422 л.с. В топовой полноприводной версии P8 ускорение с места до 62 миль в час занимает чуть более трех с половиной секунд.

Покупателям доступен выбор: приобрести машину из уже имеющихся на складе моделей предыдущего года или собрать новую версию под индивидуальный заказ. Стоит отметить, что базовая версия на 152 л.с. будет доступна только начиная с модельного года 2027. Сделать заказ можно через корпоративный отдел продаж Volvo Cars UK.