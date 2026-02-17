Впервые замечен на тестах новый спортивный кроссовер Volkswagen T-Roc R

В скором времени в модельном ряду Volkswagen появится обновленный T-Roc R, который обещает внести мощность хот-хэтча в сегмент компактных кроссоверов. Недавно автомобиль был замечен во время дорожных испытаний, причем тесты проходили не только на асфальте, но и на заснеженной трассе.

Испытуемая версия T-Roc R отличается доработанными элементами передней части: производитель отказался от глухой нижней решетки радиатора, а также скрыл часть внешних линий бампера, что намекает на подготовку новых дизайнерских решений. Тем не менее, характерный спортивный стиль версии T-Roc R-Line сохранится. Автомобиль получит эксклюзивные кованые диски, однако их диаметр, по всей вероятности, не превысит 20 дюймов — именно такие колеса доступны для стандартной версии модели.

Сзади кроссовер сохраняет спойлер на крыше, крышку багажника и бампер в стиле обычного T-Roc. Однако у версии R появится новый диффузор, в который интегрированы четыре выхлопные трубы — традиционный элемент для “заряженных” моделей Volkswagen. На студийных снимках был замечен выхлоп Akrapovic, который, возможно, войдет в список дополнительных опций. Панорамная крыша также не входит в стандартное оснащение: за нее, как и прежде, придется доплатить около £1,160.

Внутреннее убранство обновленного T-Roc R пока остается загадкой, так как доступ внутрь тестовых автомобилей был ограничен. Однако можно ожидать появление спортивных кресел-ковшей, аналогичных тем, что устанавливаются в Golf R, темных отделочных материалов и синей амбиентной подсветки. Уже базовая версия T-Roc демонстрирует заметный прогресс по качеству отделки и уровню технологий, и эти достижения наверняка сохранятся в “заряженной” версии.

Ключевым элементом нового T-Roc R станет силовая установка, идентичная той, что используется в последней версии Golf R Mk8.5. Речь идет о 328-сильном турбированном бензиновом моторе с четырьмя цилиндрами, который также применяется на мощных версиях Cupra Leon и Audi S3.

Для сравнения: Golf R способен разгоняться до 62 миль в час за 4,6 секунды. Из-за большей массы и габаритов кроссовера время ускорения у T-Roc R будет немного больше, однако он должен преодолевать отметку в 62 мили в час менее чем за пять секунд, как и предыдущее поколение модели.

Силовой агрегат будет работать в паре с системой полного привода 4Motion и семиступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями. Кроме того, автомобиль получит задний дифференциал с функцией векторизации тяги от Golf R, включая фирменный режим “Drift Mode”, который станет уникальным предложением в классе горячих компактных SUV.

Volkswagen пока не объявил точную дату официальной премьеры новой флагманской версии T-Roc, но по прогнозам, это событие состоится в ближайшие месяцы. К концу 2026 года компания намерена сосредоточиться на развитии семейства электромобилей ID.Polo.