Toyota bZ4X Touring пытается превзойти Subaru Outback с внедорожным универсалом

Поток новых электромобилей Toyota постоянно растет благодаря появлению более практичной модели Toyota bZ4X Touring, которая присоединится к обновленной версии стандартной модели весной 2026 года. Теперь Toyota bZ4X Touring стала гораздо более явно напоминать «внедорожник» по размерам и статуре, она рассчитана на тех, кто нуждается в пространстве в своих электромобилях благодаря значительному увеличению багажного отделения, а также всем техническим усовершенствованиям, недавно введенным в стандартный бЗ4Х после фейслифта.

Ключевым изменением в Touring является увеличение размеров кузова на 140 мм в длину и 20 мм в высоту по сравнению с существующей моделью bZ4X. Это приводит к увеличению внутреннего пространства, с багажником, увеличенным теперь примерно на треть до 600 литров. Второй ряд также должен выиграть в высоте потолка и появится ощущение простора благодаря более крупным окнам и более открытой внутренней компоновке.

Toyota также установила новые крышные рейлинги, рассчитанные на перевозку до 70 кг, и увеличила грузоподъемность до 1 500 кг - два новых качества, которые делают этот автомобиль намного более подходящим для любителей активного отдыха, которые любят тянуть дачные прицепы или спать в палатках на крыше.

Фото: autoexpress

Модель bZ4X будет доступна с двумя вариантами силовых установок, оба работают с тем же обновленным аккумулятором емкостью 74,7 кВт-ч, который был представлен в главной модели после фейслифта несколько месяцев назад. Первая, одномоторная версия развивает 221 л.с. и способна проехать до 348 миль по циклу WLTP - это значительный прогресс по сравнению с ранними моделями bZ4X.