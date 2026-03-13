Новый Subaru WRX Club Spec Evo «сохраняет дух Impreza STI»

В Австралии представлена новая специальная версия Subaru WRX — Club Spec Evo, которая вызывает ассоциации с легендарными раллийными моделями бренда, когда-то популярными в Великобритании и Европе, но сегодня ставшими редкостью на этих рынках.

WRX AWD Club Spec Evo построен на базе обычного WRX, который официально не продается в Европе, и получил обновления в стиле STI. Основное отличие от классических версий – отсутствие золотых колес, однако внешность автомобиля все равно выполнена в узнаваемом ключе.

Главной особенностью Club Spec Evo стал эксклюзивный оттенок кузова Sunrise Yellow, отсылающий к знаменитым моделям STI Spec C начала 2000-х годов. В дополнение к этому автомобиль оснащен матовыми 19-дюймовыми легкосплавными дисками, массивным спойлером на багажнике и контрастной прострочкой в салоне.



Под капотом остался хорошо знакомый поклонникам марки турбированный 2,4-литровый оппозитный двигатель, развивающий 270 л.с. и 350 Нм крутящего момента. В паре с шестиступенчатой механической коробкой передач такой агрегат позволяет разгоняться до 100 км/ч примерно за 6,5 секунды.

Техническая начинка Club Spec Evo во многом повторяет австралийскую версию WRX Ts Spec B, которая включает в себя комплект обновлений, характерных для прежних STI. В частности, автомобиль получил блокируемый задний дифференциал, тормоза Brembo, спортивные сиденья Recaro и адаптивную подвеску.

Следует отметить, что текущее поколение WRX не появилось на рынке Великобритании из-за ужесточения экологических стандартов и конкуренции со стороны современных "горячих" хэтчбеков, что также затронуло и исторического конкурента Subaru — Mitsubishi Lancer Evolution.



Тем не менее, в странах с устойчивым спросом на продукцию Subaru, таких как Австралия и США, автомобили подобного рода по-прежнему находят своих поклонников. Их ценят за традиционный характер и аутентичность, несмотря на отсутствие ультрасовременных технологий.

Всего будет выпущено только 75 экземпляров WRX Club Spec Evo. Все они предназначены исключительно для австралийского рынка, а стоимость одной машины составляет около £33,500 по актуальному курсу. Таким образом, не только технические характеристики, но и цена напоминают о золотой эпохе 90-х.