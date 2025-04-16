Новый Subaru Outback превращается в внедорожник для седьмого поколения.

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Бренд Subaru Outback занимает нишу семейных универсалов уже более 30 лет, но теперь в 2025 году он превратился в внедорожник, готовый конкурировать с такими автомобилями, как Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Skoda Kodiaq.

Однако в Великобритании ему не придется сражаться с этими автомобилями из-за правил по выбросам, которые заставили Subaru отказаться от ввоза своей последней модели сюда.

Что же получают другие регионы с новым Outback? Очень вертикальный и массивный внедорожник. По аналогии с прекращением производства моделей Allroad от Audi, универсалов Cross Country от Volvo и универсала Mercedes E-Class Estate All-Terrain, поднятые универсалы уже не на пике популярности, поэтому превращение Outback в семейный внедорожник не является большим сюрпризом.

Все еще внедорожник

Однако возможности для бездорожья должны остаться на том же уровне, поскольку Subaru заявляет о 220 мм клиренса (точно такой же, как у старой модели). Outback поставляется с 19-дюймовыми легкосплавными дисками, за исключением версии Wilderness, где установлены 17-дюймовые колеса с массивными покрышками для всего типа дорог. В новом Outback установлен двигатель объемом 2,5 литра, четырехцилиндровый, в традиционной «боксерской» компоновке Subaru, который развивает мощность 180 л.с. и крутящий момент 241 Нм через вариатор, оснащенный режимом ручного управления восьмиступенчатой коробкой передач.