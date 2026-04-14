Новый Rolls-Royce Project Nightingale: длиннее (и, вероятно, тяжелее) Cullinan

Компания Rolls-Royce представила свой первый автомобиль из новой серии Coachbuild Collection — Project Nightingale. Модель вдохновлена экспериментальными скоростными автомобилями марки 1920-х годов под названием ‘EX’ и представляет собой двухместный электрический кабриолет, рассчитанный на самых взыскательных клиентов бренда. Всего планируется выпустить 100 экземпляров, а первые автомобили будут готовы в 2028 году.

На закрытый предварительный показ новинки в штаб-квартире Rolls-Royce в Гудвуде, Западный Суссекс, было приглашено издание Auto Express. В рамках мероприятия журналисты смогли познакомиться с Project Nightingale в компании руководителя отдела будущих продуктов Фила Харнетта и ведущего дизайнера Хакобо Домингеса Охеи, которые провели эксклюзивную экскурсию по новейшей разработке марки.

Название Project Nightingale связано с домом дизайнера, расположенным в зимней резиденции основателя Генри Ройса на Лазурном берегу Франции. Автомобиль отличается внушительными размерами и полностью электрической силовой установкой, однако технические характеристики будут рассекречены только после завершения тестов в следующем году.

По словам генерального директора Rolls-Royce Крис Браунриджа, идея создания Project Nightingale возникла по просьбам самых требовательных клиентов, которые хотели увидеть максимально амбициозную работу от британского автопроизводителя. Итогом стал, как заверяют в компании, «самый роскошный показатель возможностей Rolls-Royce на сегодняшний день».

Во внешности Project Nightingale сразу узнаются фирменные черты современных моделей марки — массивный передок и высокий капот. Особого внимания заслуживает гигантская решётка Pantheon, ширина которой достигает почти одного метра и украшена 24 вертикальными планками. Узкие фары, совмещающие функции указателей поворота и дневных ходовых огней, выполнены по индивидуальному заказу и настолько сложны в производстве, что пока не могут быть внедрены в серийное производство.