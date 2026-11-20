Renault объявила цены в Великобритании на новый городской Renault Twingo. Стоимость модели с учетом государственной субсидии на электромобили (ECG) начинается всего с £14,745. Прием заказов откроется в первом квартале следующего года, а первые владельцы получат автомобили к марту.

Цена ниже £15k не означает, что покупателям предложат упрощенную комплектацию для каршеринга. В базовую версию вошли все ключевые функции и оборудование, ожидаемые от современного компактного автомобиля, включая большой 10-дюймовый сенсорный экран и весьма конкурентный запас хода в 163 мили. Кроме того, Twingo оснащается системой зарядки постоянным током, которая в ЕС предлагается в качестве опции. Это делает модель привлекательным выбором для тех, кому нужен небольшой и практичный электромобиль на каждый день.

Renault предложит Twingo в трех комплектациях: Evolution, Techno и Launch. Начальная версия Evolution включает перечисленное оборудование, а также светодиодные передние и задние фонари, 8-дюймовый дисплей водителя с настраиваемой компоновкой, сдвижной задний ряд сидений и задние парковочные радары. Все Twingo также оснащаются системой экстренного торможения и распознаванием дорожных знаков ограничения скорости.

Комплектация Techno стоимостью £16,425 дополнительно получила фирменные 18-дюймовые трехспицевые колеса, камеру заднего вида, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, передние сиденья с подогревом и полноценную интеграцию Google в информационно-развлекательную систему.