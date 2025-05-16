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Концепт New Renault 4 Savane 4x4 превращает французскую модность в автомобиль для покорения любой местности

Renault представил концепт Renault 4 Savane 4x4 со вторым электромотором, обеспечивающим постоянный полный привод для лучшего сцепления на любом грунте и значительно увеличенным дорожным просветом.
РедакцияР
Редакция
16.05.2025, 11:42·2 мин
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Фото: autoexpress

Долгое время мы знали, что новый Renault 4 может быть предложен с подключаемым полным приводом, и теперь мы практически уверены, что это произойдет, благодаря появлению Renault 4 Savane 4x4. Новый концепт-кар, основанный на новом компактном электрическом внедорожнике Renault, кажется, что может быть запущен в салоны завтра – возможно, после легкого ополаскивания.

Renault 4, который мы недавно впервые водили и были глубоко впечатлены, на данный момент имеет только передний привод и полагается на один электромотор. В этом новом концепте 4x4 добавлен второй электромотор на заднюю ось для обеспечения постоянного полного привода для лучшего сцепления на скользком покрытии и "свободы для покорения любого типа местности".

Этот автомобиль не является Jeep Wrangler или Land Rover Defender, но дорожный просвет также увеличен на 15 мм по сравнению с обычным R4. Ширина переднего и заднего колесного пролета увеличена на 10 мм, и концепт едет на специальном комплекте шин Goodyear UltraGrip Performance+, установленных на уникальных 18-дюймовых колесах 'Savane'.

Savane 4x4 также готов к небольшим испытаниям, поскольку бампера обычного R4 с переди и сзади заменены новыми деталями, изготовленными методом 3D-печати, предназначенными для лучшего поглощения ударов.

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