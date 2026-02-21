Флагманский родстер Polestar 6 по-прежнему в планах, но проект отложен

Компания Polestar по-прежнему сохраняет в своих планах выпуск родстера Polestar 6, однако приоритеты сместились в сторону новых моделей — седана 2 и компактного внедорожника 7. Такой шаг объясняется стремлением бренда увеличить глобальный объем продаж и преодолеть отметку в 100 000 реализованных автомобилей в год.

Электрический кабриолет Polestar 6 обсуждается с 2022 года, когда был представлен концепт Polestar O2. Изначально запуск этой модели планировался уже в текущем году, однако теперь премьера ожидается не ранее 2029 года. Руководство компании объясняет это необходимостью сосредоточиться на наиболее массовых и прибыльных сегментах рынка.

Генеральный директор Polestar Майкл Лошеллер в беседе с Auto Express на медиа-мероприятии в Гётеборге отметил: «Polestar 6 будет малотиражным автомобилем. Мы нацелены на сегменты с наибольшим потенциалом прибыли, и именно так следовало поступать изначально. Сейчас мы работаем над шестой моделью как над премиальным продуктом».

В компании также подчеркнули, что проект Polestar 6 все еще в разработке, однако планы могут корректироваться.

Ограниченная серия из 500 автомобилей LA Concept Edition была полностью распродана всего за несколько недель после анонса в 2022 году. Заказ на каждую машину оформлялся с депозитом в $25 000. Первоначально запуск этой версии был намечен на 2026 год, а вслед за ней должна была появиться серийная версия эффектного кабриолета, построенного на модифицированной платформе Polestar 5 GT.