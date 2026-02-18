Новый Polestar 4 «универсал»: практичность и «заднее окно»

Polestar расширяет свою линейку, добавляя к популярному кроссоверу-купе Polestar 4 более практичную версию с кузовом универсал, рассчитанную на поклонников шведских автомобилей с вместительным багажником.

Особое внимание в этот раз привлекла задняя часть новинки. На опубликованном Polestar тизере видно, что новая модель, официальный дебют которой намечен на лето, а выход на рынок — к концу года, получила стекло в задней двери. Напомним, что прошлогодний Polestar 4 вызвал много обсуждений из-за отсутствия традиционного заднего стекла, его заменили камеры. Такой подход, по заявлению компании, позволил увеличить объем багажного пространства и сделать его более функциональным. Однако в свежем варианте универсала дизайнеры решили вернуться к классическому исполнению и оснастили машину стеклянной задней дверью.

Компания также объявила, что нынешний Polestar 4 с сегодняшнего дня будет называться Polestar 4 Coupe. Новая же версия получит лаконичное название Polestar 4.

Ожидается, что новый универсал будет предлагаться с теми же силовыми установками, что и 4 Coupe: это либо Single Motor на 268 л.с., либо Dual Motor мощностью 536 л.с. При этом, по предварительным оценкам, запас хода окажется немного меньше, чем у купе — 385 и 367 миль соответственно, из-за увеличенного веса и менее обтекаемой формы кузова.