Новый Mini Cooper JCW примет участие в гонке 24 Часа Нюрбургринга в этом году

С момента дебюта нового Mini Cooper EV в сентябре прошлого года, мы ждем, чтобы узнать все о следующем поколении John Cooper Works. Mini полностью не раскроет все карты по поводу этого горячего хэтчбека до этой осени, но мы увидим первый взгляд на маскированную модель во время 24-часовой гонки на Нюрбургринге в этом году.

Компания Mini еще не готова раскрывать подробности о том, что находится под капотом, но подтвердила, что John Cooper Works будет предлагаться как с бензиновым, так и с электрическим двигателями. Мы не знаем, сколько мощности будет у каждой версии, но Cooper SE развивает 214 лошадиных сил, и слухи говорят о том, что новый электрический JCW будет развивать около 250 л.с.

Новый Cooper S с более крупным турбированным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем развивает немного меньше - 201 л.с. Это машина, которую мы получим в США, и, скорее всего, мы также получим только бензиновый JCW до тех пор, пока Mini не начнет производить электромобиль в Великобритании. Но это произойдет только через два года.

Mini сосредоточится на балансировке веса и управляемости в новом JCW, оставив только один электрический двигатель, приводящий передние колеса. Большая мощность приведет к тому, что Mini установит в модель более крупную батарею емкостью 54,2 киловатт-часа.

Особый камуфляж, в котором будет одет JCW, является отсылкой к бело-красной цветовой схеме, используемой на классических гоночных автомобилях Mini в 1960-х годах. На нем будет нанесен логотип "37", в честь исторической победы бренда на ралли Монте-Карло 1964 года.

Позднее представление в конце 2024 года означает, что JCW, вероятно, поступит в продажу в 2025 году. Стоимость вероятно начнется примерно с $40 000, в зависимости от двигателя. 24-часовая гонка на Нюрбургринге начнется 1 июня, и вы сможете увидеть новый бензиновый JCW в действии, участвуя в категории SP 3T с частной гоночной командой Bulldog Racing.