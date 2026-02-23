Главная Новости Новый MG2 появится в 2027 году: электромобиль за £20 тысяч обещает привнести «британский» стиль в класс супермини
Новый электромобиль MG2 появится в 2025 году и составит конкуренцию Renault 5 и Citroen e-C3 в сегменте доступных электрических супермини.
23.02.2026, 20:22·2 мин
Фото: autoexpress

В 2025 году на рынок выходит совершенно новый MG2, который намерен составить серьёзную конкуренцию таким популярным электрическим супермини, как Renault 5 и Citroen e-C3. MG традиционно делает ставку на исключительное соотношение цены и качества, а теперь к этому добавляется и более выраженный британский стиль.

О планах выпустить полностью электрическую альтернативу MG3 стало известно ещё два года назад. Тогда сообщалось, что новый компактный электромобиль, вероятнее всего получивший имя MG2, будет стартовать с цены около £20,000. Производитель нацелен на идеальное сочетание дальности хода, размеров и стоимости, чтобы успешно конкурировать в своём сегменте.

С тех пор ситуация на рынке заметно изменилась. В 2024 году Citroen e-C3 получил звание "Автомобиль года" по версии Auto Express. Появились и такие новинки, как Renault 5 и Fiat Grande Panda, которые быстро завоевали популярность среди покупателей малолитражных электромобилей. На эти модели уже открыт приём заказов через сервис Auto Express Buy A Car. В ближайшее время к ним присоединятся Volkswagen ID. Polo, Cupra Raval и Kia EV2.

Чтобы выделиться среди многочисленных конкурентов в сегменте компактных электромобилей, MG2 уделяет особое внимание дизайну. Отмечается, что стиль новинки будет иметь отчётливый британский характер, что должно привлечь дополнительное внимание покупателей.

