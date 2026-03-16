Новый Mercedes A-Class ждет радикальное преображение: «Мы нацелены на конкуренцию с Audi A3 e-tron»

Компания Mercedes готовит масштабные изменения для своей модели A-Class: следующее поколение автомобиля будет полностью электрическим. Ранее будущее самой компактной модели бренда оставалось под вопросом, поскольку ее планировали снять с производства в 2025 году без замены. Однако внедрение новых технологий для электромобилей позволит хэтчбеку продолжить свое существование и в следующем десятилетии. Эксклюзивное изображение демонстрирует, каким может стать обновленный автомобиль.

Несмотря на то, что нынешнее поколение A-Class выпускается с 2018 года, премьера нового электромобиля ожидается не ранее 2029 года. Действующая версия будет находиться в продаже до 2028 года благодаря продленному жизненному циклу, который обеспечит перенос производства на завод в Кечкемете, Венгрия. Это позволит освободить мощности предприятия в Раштатте, Германия, для выпуска новой модели Mercedes CLA.

В интервью Auto Express Роберт Лесник, директор по внешнему дизайну Mercedes, сообщил: «Текущий A-Class в следующем году переедет на завод в Венгрии. Это производство способно освоить выпуск следующего поколения A-Class». Он также отметил, что серьезная модернизация производственной линии в Венгрии для внедрения новой платформы MMA не потребуется.

Лесник привел в пример последний Mercedes CLA: «С CLA мы сначала представили электромобиль, затем гибридную версию, но до появления нового A-Class остается три года. Платформа MMA отличается гибкостью, что очень важно, ведь в будущем нам придется принимать решения быстрее, чем сейчас».