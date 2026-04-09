Новый концепт-кар Maserati продемонстрирует будущее бренда на Парижском автосалоне

Джиллес Видаль, недавно назначенный руководителем европейского дизайна Stellantis, подтвердил, что в октябре на Парижском автосалоне Maserati представит новый концепт-кар, ориентированный на будущее.

В интервью Auto Express Видаль отметил: «Если взглянуть на историю Maserati, каждые два десятилетия в дизайне марки происходит значительный сдвиг. В пятидесятых и шестидесятых годах Maserati отличались плавными формами, как Ferrari или Rolls-Royce той эпохи. Затем в семидесятых и восьмидесятых дизайн стал более угловатым, а позже вновь изменился. Сейчас снова наблюдается возвращение к изогнутым линиям, но уже в ином прочтении, однако все равно видно, что это Maserati».

Видаль также сообщил: «Мы сейчас размышляем, что станет следующим этапом для Maserati. Текущий стиль уже исчерпал себя, и мы начали изучать новые направления. Потерпите несколько месяцев — вы увидите, о чем идет речь». Позднее стало известно, что речь идет о концепт-каре, который дебютирует в Париже.

За последние годы легендарная итальянская марка оказалась под пристальным вниманием из-за снижения продаж. Текущая линейка моделей, как с классическими двигателями, так и с электроприводом, не вызвала ожидаемого отклика у покупателей.

Дополнительные трудности возникли на фоне низкого спроса на электромобили в сегменте люксовых автомобилей, что серьезно затормозило развитие бренда. Между тем, ставка на электрификацию должна была стать одной из ключевых для будущего Maserati.

Замедление в разработке электрических моделей привело к отмене таких проектов, как полностью электрический MC20 Folgore, а также появились слухи о том, что следующий Quattroporte может быть снят с производства. Эти решения фактически заморозили продуктовую стратегию компании в краткосрочной и среднесрочной перспективе. При этом в портфеле Stellantis на данный момент нет платформ, подходящих для новых моделей Maserati, что создает дополнительные сложности для производителя.

Тем не менее, подтверждение премьеры концепт-кара в Париже свидетельствует о том, что в штаб-квартире Maserati в Модене работа не прекращается. Пока неизвестно, каким окажется новый концепт-кар, но, по всей вероятности, он станет заметным отходом от неоклассического стиля, который доминировал на протяжении большей части XXI века. Останется ли это суперкаром или появится низкая четырёхдверная модель — покажет время. Ожидается, что все подробности станут известны уже осенью.