McLaren 750S Le Mans: новая лимитированная версия - настоящий монстр трека

Сорок девятая гонка выносливости Le Mans 24 Hour уже совсем близко, и чтобы отметить 30-летие победы в общем зачете в 1995 году, компания McLaren представила 750S Le Mans.

Если это звучит знакомо, то вы правы, потому что в 2020 году McLaren отметила 25-летие своей победы специальной версией 720S Le Mans. Помимо улучшений в производительности, 750S, представленная в 2023 году, также получила новый «Набор высокого аэродинамического давления» от McLaren Special Operations для «дополнительного трекового выступления».

Стандартная модель 750S оказалась чрезвычайно популярной при выпуске три года назад, сразу заполнив заказы на 18 месяцев вперед. 750S Le Mans, скорее всего, вызовет еще больший спрос, так как запланировано всего 50 единиц – такое же количество, как и у 720S Le Mans.

750S Le Mans выделяется цветами знаменитой McLaren F1 GTR номер 59, победившей на Le Mans в 1995 году, с серым наружным лаком – хотя также доступен вариант в ярко-оранжевом цвете от McLaren. 750S также получила воздухозаборник на крыше и пятиспицевые диски LM, напоминающие о McLaren F1 GTR. Набор высокого аэродинамического давления (HDK) от MSO включает в себя новый активный задний углеродный спойлер и увеличенный углеродный сплиттер, обеспечивающие дополнительные 10 процентов аэродинамического давления.

Силовая установка 750S остается без изменений, с 4-литровым твин-турбированным V8, выдающим 740 л.с. и 800 Нм, что обеспечивает разгон до 62 миль в час за 2.8 секунды. Эта мощность передается на задние колеса через переработанную (по сравнению с 720S) семиступенчатую автоматическую коробку передач.

Внутри вы найдете типично минималистичный салон McLaren с ролевой клеткой и выбором сидений с брендированием Le Mans – либо полностью обитые, либо с открытым углеродным волокном. Также есть индивидуальная табличка, отмечающая победу 1995 года, когда доминирующий F1 GTR не только одержал победу, но также финишировал на третьем, четвертом и пятом местах.

McLaren примет участие на этогодней гонке Le Mans в классе LMGT3 с своими автомобилями GT3 EVO на базе 750S; в 2027 году он выйдет в класс Hypercar, чтобы бороться за главные награды.